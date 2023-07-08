Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, как добирался до Москвы на Братский кубок, серию товарищеских матчей между «Динамо» и ЦСКА.

«Конечно, добраться до Москвы было непросто, пришлось лететь через Стамбул. Но когда «Динамо» просит, для меня нет преград. Когда выходишь на поле, на 90 минут для тебя прекращаются любые дружеские, братские чувства. Для тебя есть только соперник. Игры против московских команд — всегда дерби. Конечно, для меня матчи с ЦСКА были принципиальными. Но до и после матча с ребятами из ЦСКА общение проходило в дружеской обстановке», — приводит слова Кураньи Sport24.

Напомним, Кураньи выступал в составе московского «Динамо» с 2010 по 2015 год.

В составе столичной команды он провёл 151 встречу, в которых забил 56 голов и отдал 24 голевые передачи.