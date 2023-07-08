Испанский журналист назвал Мостового русским Роналдиньо

Испанский журналист Карлос Перес поделился мнением об игре российских футболистов прошлого.

«Мои первые воспоминания с русскими связаны с Ринатом Дасаевым из «Севильи» — тогда это был лучший вратарь Европы и мира. Россиянином, доставившем мне наибольшее удовольствие своей игрой в Испании, был Александр Мостовой. Он был своего рода русским Роналдиньо», — приводит слова Переса Sport24.

Напомним, полузащитник в Испании выступал за «Сельту» в 1996–2004 годах, а также провёл один матч в составе «Алавеса». Он провёл 287 матчей во всех турнирах и забил 72 мяча.