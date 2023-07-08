Ветеран ЦСКА заявил, что не считает Марио Фернандеса предателем команды

59-летний российский специалист Андрей Афанасьев, ранее выступавший за ЦСКА на позиции полузащитника, прокомментировал возможный трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

«Во-первых, у меня большие сомнения, что это случится. Ну а если это вдруг произойдет, то я считаю, что ни о каком предательстве речь идти не может. У нас многие хорошие футболисты переходят из клуба в клуб — тогда у нас половина РПЛ предатели? У каждого свои причины для перехода и свои взгляды на дальнейшее продолжение карьеры», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

Напомним, что Марио Фернандес выступал за столичных армейцев с 2012 по 2022 годы. Ожидалось, что защитник вернется в состав ЦСКА летом 2023 года, однако этого не случилось. В ближайшее время 32-летний игрок подпишет контракт с «Зенитом» на три года.