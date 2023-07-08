Агент Зайнутдинова заявил, что Бактиёр с радостью перейдёт в «Бешикташ»

Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, высказался о возможном переходе своего клиента в турецкий «Бешикташ».

«Бешикташ» находится в контакте с ЦСКА по трансферу Бактиёра Зайнутдинова. Если клубы договорятся, Бактиёр с радостью наденет футболку «Бешикташа», — приводит слова агента журналист Гекмен Озкан.

Отметим, что действующее соглашение хавбека с армейцами рассчитано до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.