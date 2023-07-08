Американский футболист «Нефтчи» Сайеф считает, что «Зенит» мог бы стать чемпионом МЛС

29-летний американский футболист Кенни Сайеф, выступающий за азербайджанский «Нефтчи» на позиции полузащитника, поделился мнением об уровне МЛС.

«Уже много лет назад я говорил и продолжаю повторять, что МЛС совсем скоро будет одной из лучших лиг мира. Думаю, если бы российский «Зенит» выступал в этой лиге, он бы точно боролся за чемпионство», — заявил Сайеф в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Кенни Сайеф выступал за «Гент», «Андерлехт», «Цинциннати» и другие клубы.

Профессиональная футбольная лига США и Канады МЛС была создана в 1993 году. Летом 2023 года в клуб данной лиги «Интер Майами» перешёл один из лучших футболистов в истории Лионель Месси.