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В РФС допустили назначение российских судей на матчи под эгидой УЕФА и ФИФА

Отмечается, что на арбитры не имеют никакого запрета.
08 июля 2023 11:22
автор: Степан Шереметьев

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российские арбитры не имеют запрета на назначения на международные матчи, они могут обслуживать игры под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Все наши арбитры не отстранялись от участия, у них нет запрета на обслуживание соревнований. Поэтому, если УЕФА или ФИФА примут решение о назначении наших арбитров на какое-то соревнование, возможно», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что ранее российский рефери Сергей Карасев получил приглашение на участие в сборе ведущих европейских арбитров

источник: ТАСС
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