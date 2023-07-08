В РФС допустили назначение российских судей на матчи под эгидой УЕФА и ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российские арбитры не имеют запрета на назначения на международные матчи, они могут обслуживать игры под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Все наши арбитры не отстранялись от участия, у них нет запрета на обслуживание соревнований. Поэтому, если УЕФА или ФИФА примут решение о назначении наших арбитров на какое-то соревнование, возможно», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что ранее российский рефери Сергей Карасев получил приглашение на участие в сборе ведущих европейских арбитров