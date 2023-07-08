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Гунько: переход Медины в «Спартак» не поможет команде составить конкуренцию «Зениту»

Мнение от экс-спартаковца.
08 июля 2023 12:41
автор: Виталий Овсянников

47-летний российский специалист Дмитрий Гунько, ранее работавший главным тренером «Спартака», прокомментировал возможный трансфер игрока ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.

По мнению экс-игрока и тренера «Спартака», этот переход не поможет красно-белым конкурировать с «Зенитом» в борьбе за золото.

«В последнее время он нечасто появлялся в составе ЦСКА. Возможно, Медина не вписывается в методы управления Федотова. Посмотрим, как будет у Абаскаля в «Спартаке» — конечно, если этот переход всё-таки состоится. Переход одного футболиста из ЦСКА в «Спартак» не поможет красно-белым составить конкуренцию «Зениту». Вот если бы несколько человек из «Зенита» перешли в «Спартак», тогда красно-белые смогли бы бороться за золото», – цитирует Гунько издание Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний парагвайский полузащитник Хесус Медина провёл за ЦСКА 33 матча, забил 11 голов и оформил 8 ассистов.

источник: Metaratings.ru
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