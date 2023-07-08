ЦСКА и «Динамо» огласили стартовые составы на матч Братского кубка, Думбия — в запасе

Московские ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на первый матч Братского кубка.

Стоит добавить, что в составах команд будут их бывшие футболисты Сейду Думбия и Кевин Кураньи соответственно.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Глебов, Лукин, Носков, Кисляк, Карраскаль, Яковлев, Гайч, Думбия.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Захарян, Зазвонкин, Гладышев, Нгамалё, Тюкавин.

Запасные: Будачев, Купцов, Паршивлюк, Смолов, Лесовой, Норманн, Грулёв, Школик, Карапузов, Кутицкий, Зайдензаль, Лепский, Макаров, Бессмертный, Мащурин, Лаксальт.

Встреча состоится сегодня, 8 июля, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.