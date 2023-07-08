Стало известно, когда «Интер Майами» представит Месси

Стало известно, когда «Интер Майами» представит болельщикам команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.

По информации Goal, американский клуб сообщил журналистам о том, что «крупная презентация» состоится ночью 17-го июля по мск, но при этом не упоминая имя Месси.

Добавим, что Месси объявил о своем переходе в «Интер Майами» в начале июня 2023 года в связи с тем, что его контракт с «ПСЖ» подошёл к концу. Он играл в составе парижан с лета 2021 года. В сезоне-2022/2023 за красно-синих он сыграл 41 встречу, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Ранее он на протяжении 16 лет выступал за «Барселону».