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Кевин Кураньи назвал лучшего игрока московского «Динамо» на данный момент

Легенда «Динамо» считает лучшим Захаряна.
08 июля 2023 13:22
автор: Виталий Овсянников

41-летний немецкий экс-футболист Кевин Кураньи, ранее выступавший за «Динамо», назвал лучшего игрока бело-голубых на данный момент.

«Лучший игрок «Динамо» прямо сейчас? Сложный вопрос, много топовых футболистов. Но, наверное, Захарян. Смолов тоже один из лучших игроков команды. Надеюсь, все проявят себя и в Братском кубке, и в сезоне», — заявил Кураньи в интервью Sport24.

Напомним, Кевин Кураньи выступал за московское «Динамо» в период с 2010 по 2015 год. За это время он провёл в составе бело-голубых 151 матч, в котором забил 56 голов. Далее он провёл один сезон в «Хоффенхайме», где и завершил карьеру.

источник: Sport24
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