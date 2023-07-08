Кевин Кураньи назвал лучшего игрока московского «Динамо» на данный момент

41-летний немецкий экс-футболист Кевин Кураньи, ранее выступавший за «Динамо», назвал лучшего игрока бело-голубых на данный момент.

«Лучший игрок «Динамо» прямо сейчас? Сложный вопрос, много топовых футболистов. Но, наверное, Захарян. Смолов тоже один из лучших игроков команды. Надеюсь, все проявят себя и в Братском кубке, и в сезоне», — заявил Кураньи в интервью Sport24.

Напомним, Кевин Кураньи выступал за московское «Динамо» в период с 2010 по 2015 год. За это время он провёл в составе бело-голубых 151 матч, в котором забил 56 голов. Далее он провёл один сезон в «Хоффенхайме», где и завершил карьеру.