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Федотов подтвердил переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Главный тренер оценил вклад парагвайского футболиста в награды прошлого сезона.
08 июля 2023 14:12
автор: Максим Скороходов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о слухах о переходе ползащитника его команды Хесуса Медины в «Спартак».

- Я не видел и всех формальностей не знаю, но раз пресса пишет, у нас многие с чьегото посыла знают, что это уже произошло, поэтому будем доверять им, что Медина в «Спартаке». Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака». Поэтому он с нами и получит свою медаль, заработанную потом и кровью. Мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак», - приводит «Матч ТВ» слова Федотова.

Напомним, Медина присоединился к ЦСКА в январе 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Медина в составе ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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