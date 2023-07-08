Федотов подтвердил переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о слухах о переходе ползащитника его команды Хесуса Медины в «Спартак».

- Я не видел и всех формальностей не знаю, но раз пресса пишет, у нас многие с чьего‑то посыла знают, что это уже произошло, поэтому будем доверять им, что Медина в «Спартаке». Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака». Поэтому он с нами и получит свою медаль, заработанную потом и кровью. Мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак», - приводит «Матч ТВ» слова Федотова.

Напомним, Медина присоединился к ЦСКА в январе 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Медина в составе ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.