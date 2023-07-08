ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Эдвин ван дер Сар останется в реанимации

Его состояние стабильное.
08 июля 2023 14:46
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 8 июля, пресс-служба амстердамского «Аякса» сообщила новые данные о состоянии здоровья легенды клуба Эдвина ван дер Сара.

«Ван дер Сар пока останется в реанимации. Его состояние стабильное, но всё ещё беспокоит. «Аякс» делится этой информацией от имени Аннемари ван дер Сар, жены Эдвина», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 7 июля, 52-летний экс-генеральный директор «Аякса» был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

Эдвин ван дер Сар выступал за «Аякс» с 1990 по 1999 год на позиции голкипера. В составе амстердамского клуба стал победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка УЕФА, а также четырёхкратным чемпионом Нидерландов. Также выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого также выиграл ЛЧ и четыре раз стал чемпионом Англии.

источник: ФК «Аякс»
Федотов подтвердил переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
Главный тренер оценил вклад парагвайского футболиста в награды прошлого сезона.
08.07.2023 14:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дэйли Блинд продолжит карьеру в чемпионате Испании
Ранее игрок покинул «Баварию».
08.07.2023 14:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ренн» за 25 млн евро купил лучшего ассистента «Лорьяна» прошлого сезона
Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
08.07.2023 13:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Кевин Кураньи назвал лучшего игрока московского «Динамо» на данный момент
Мнение легенды.
08.07.2023 13:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, когда «Интер Майами» представит Месси
Футболист ранее перебрался в американский клуб на правах аренды.
08.07.2023 13:11
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ЦСКА и «Динамо» огласили стартовые составы на матч Братского кубка, Думбия — в запасе
ЦСКА и «Динамо» огласили стартовые составы на матч Братского кубка, Думбия — в запасе
Встреча пройдет сегодня, 8 июля.
08.07.2023 12:49
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гунько: переход Медины в «Спартак» не поможет команде составить конкуренцию «Зениту»
Мнение от экс-спартаковца.
08.07.2023 12:41
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Фенербахче» выкупил у «Динамо» права на Шиманьского
Стало известно, сколько турецкий клуб заплатил.
08.07.2023 12:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В РФС допустили назначение российских судей на матчи под эгидой УЕФА и ФИФА
Отмечается, что на арбитры не имеют никакого запрета.
08.07.2023 11:22
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.