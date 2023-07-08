Эдвин ван дер Сар останется в реанимации

Сегодня, 8 июля, пресс-служба амстердамского «Аякса» сообщила новые данные о состоянии здоровья легенды клуба Эдвина ван дер Сара.

«Ван дер Сар пока останется в реанимации. Его состояние стабильное, но всё ещё беспокоит. «Аякс» делится этой информацией от имени Аннемари ван дер Сар, жены Эдвина», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 7 июля, 52-летний экс-генеральный директор «Аякса» был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

Эдвин ван дер Сар выступал за «Аякс» с 1990 по 1999 год на позиции голкипера. В составе амстердамского клуба стал победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка УЕФА, а также четырёхкратным чемпионом Нидерландов. Также выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого также выиграл ЛЧ и четыре раз стал чемпионом Англии.