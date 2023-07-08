Червиченко высказался о переходе полузащитника ЦСКА Медины в «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий трансфер Хесуса Медины.

26-летний парагвайский футболист перейдёт из ЦСКА в «Спартак».

«Если я правильно помню, то он должен играть на позиции Промеса. На опорника он не очень тянет — больше впереди. У «Спартака» проблема всех трансферных окон в том, что они покупают игроков не по какой-то выстроенной модели, а по какому-то только им известному шаблону, который не поддаётся логике. В этом трансфере больше желания насолить клятому врагу, чем усилить свой состав. Что касается Медины, то сегодня он выпендривается у Федотова в ЦСКА, а завтра будет выпендриваться у Абаскаля в «Спартаке». Такое себе. Но есть надежда, что заиграет», — сказал Червиченко в интервью изданию «Чемпионат».

В минувшем сезоне парагвайский полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах за ЦСКА. Забил 11 голов и оформил 8 ассистов.