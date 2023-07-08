ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Червиченко высказался о переходе полузащитника ЦСКА Медины в «Спартак»

Мнение экс-главы «Спартака».
08 июля 2023 15:11
автор: Виталий Овсянников

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий трансфер Хесуса Медины.

26-летний парагвайский футболист перейдёт из ЦСКА в «Спартак».

«Если я правильно помню, то он должен играть на позиции Промеса. На опорника он не очень тянет — больше впереди. У «Спартака» проблема всех трансферных окон в том, что они покупают игроков не по какой-то выстроенной модели, а по какому-то только им известному шаблону, который не поддаётся логике. В этом трансфере больше желания насолить клятому врагу, чем усилить свой состав. Что касается Медины, то сегодня он выпендривается у Федотова в ЦСКА, а завтра будет выпендриваться у Абаскаля в «Спартаке». Такое себе. Но есть надежда, что заиграет», — сказал Червиченко в интервью изданию «Чемпионат».

В минувшем сезоне парагвайский полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах за ЦСКА. Забил 11 голов и оформил 8 ассистов.

источник: Чемпионат.com
«Динамо» разгромило ЦСКА со счётом 5:0 в первом матче Братского кубка
Уверенная победа бело-голубых.
08.07.2023 15:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Василий Уткин поделился мнением о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»
Мнение популярного журналиста.
08.07.2023 15:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Ювентус» составит конкуренцию двум клубам в подписании Ромелу Лукаку
На данный момент игрок принадлежит «Интеру».
08.07.2023 15:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мбаппе заявил, что считает себя главным претендентом на «Золотой мяч»
Всё дело в новых критериях.
08.07.2023 15:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Эдвин ван дер Сар останется в реанимации
Эдвин ван дер Сар останется в реанимации
Его состояние стабильное.
08.07.2023 14:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Федотов подтвердил переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
Главный тренер оценил вклад парагвайского футболиста в награды прошлого сезона.
08.07.2023 14:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дэйли Блинд продолжит карьеру в чемпионате Испании
Ранее игрок покинул «Баварию».
08.07.2023 14:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ренн» за 25 млн евро купил лучшего ассистента «Лорьяна» прошлого сезона
Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
08.07.2023 13:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Кевин Кураньи назвал лучшего игрока московского «Динамо» на данный момент
Мнение легенды.
08.07.2023 13:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.