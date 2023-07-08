Мбаппе заявил, что считает себя главным претендентом на «Золотой мяч»

24-летний французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил свои шансы на победу в голосовании за «Золотой мяч».

«Если бы этот трофей вручали по старым правилам, я бы сказал, что я не претендент. Сейчас приоритет отдаётся игре футболиста. Выбирают самого впечатляющего игрока, который оказал наибольшее влияние, кто решал исходы матчей, кто больше других бросался в глаза. Так что за меня здесь есть парочка аргументов. Посмотрим, но я правда думаю, что я претендент», — сказал Мбаппе в интервью France Football.

Напомним, в прошлом сезоне француз оформил 41 забитый мяч в 43 встречах за свой клуб. Кроме того, он стал серебряным призёром чемпионата мира — 2022 в Катаре. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира.