Василий Уткин поделился мнением о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»

51-летний футбольный блогер, комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал потенциальный переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Ребят, вы жёстко перебарщиваете с дилеммой «игра за эмблему/игра за деньги». Парень год назад слыхом не слыхал ни про «Спартак», ни про ЦСКА. Он и ехал играть за деньги. Спрашивается, что тут дурного. ЦСКА на нём неплохо поднял. А вообще на эту тему очень чётко высказался лет 5 назад Анхель Ди Мария, когда обсуждался его переход в «Барселону», тогда ещё к Месси. И его, конечно, спрашивали, Анхель, опомнись, ты же играл за «Реал». И Анхель ответил очень просто: «Я из Росарио, и я воспитанник «Росарио Сентраль». Вот за «Ньюэллс Олд Бойс» я играть не стану, а всё остальное — работа», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне 26-летний парагвайский полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах за ЦСКА. Забил 11 голов и оформил 8 ассистов.