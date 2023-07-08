«Динамо» разгромило ЦСКА в первом матче Братского кубка

На «ВЭБ Арене» подошёл к концу первый матч BetBoom Братского кубка, в котором «Динамо» сыграло против ЦСКА.

Встреча прошла в необычном формате: три тайма по 30 минут. Также на итоговый счёт матча повлияли два челленджа.

На 26-й минуте счёт в матче открыл форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. Второй мяч «Динамо» был засчитан за счёт победы в челлендже голкиперов, который состоялся в перерыве между первой и второй 30-минуткой.

Третий мяч бело-голубым был засчитан также не за взятие ворот, а за победу в челлендже серии пенальти.

В третьей 30-минутке «Динамо» забило ещё два гола, авторами которых стали Арсен Захарян и Андрей Мазурин.

Таким образом, арбитр зафиксировал победу «Динамо» со счётом 5:0.

Второй матч в рамках BetBoom Братского кубка между этими командами пройдёт завтра, 9 июля.