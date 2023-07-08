ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Динамо» разгромило ЦСКА в первом матче Братского кубка

Уверенная победа бело-голубых.
08 июля 2023 15:46
автор: Виталий Овсянников

На «ВЭБ Арене» подошёл к концу первый матч BetBoom Братского кубка, в котором «Динамо» сыграло против ЦСКА.

Встреча прошла в необычном формате: три тайма по 30 минут. Также на итоговый счёт матча повлияли два челленджа.

На 26-й минуте счёт в матче открыл форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. Второй мяч «Динамо» был засчитан за счёт победы в челлендже голкиперов, который состоялся в перерыве между первой и второй 30-минуткой.

Третий мяч бело-голубым был засчитан также не за взятие ворот, а за победу в челлендже серии пенальти.

В третьей 30-минутке «Динамо» забило ещё два гола, авторами которых стали Арсен Захарян и Андрей Мазурин.

Таким образом, арбитр зафиксировал победу «Динамо» со счётом 5:0.

Второй матч в рамках BetBoom Братского кубка между этими командами пройдёт завтра, 9 июля.

источник: «Советский спорт»
«Манчестер Юнайтед» готов продать четырех ключевых игроков команды
Уход игроком может произойти в летнее трансферное окно.
08.07.2023 15:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Василий Уткин поделился мнением о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»
Мнение популярного журналиста.
08.07.2023 15:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Ювентус» составит конкуренцию двум клубам в подписании Ромелу Лукаку
На данный момент игрок принадлежит «Интеру».
08.07.2023 15:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мбаппе заявил, что считает себя главным претендентом на «Золотой мяч»
Всё дело в новых критериях.
08.07.2023 15:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Червиченко высказался о переходе полузащитника ЦСКА Медины в «Спартак»
Мнение экс-главы «Спартака».
08.07.2023 15:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Эдвин ван дер Сар останется в реанимации
Эдвин ван дер Сар останется в реанимации
Его состояние стабильное.
08.07.2023 14:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Федотов подтвердил переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
Главный тренер оценил вклад парагвайского футболиста в награды прошлого сезона.
08.07.2023 14:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дэйли Блинд продолжит карьеру в чемпионате Испании
Ранее игрок покинул «Баварию».
08.07.2023 14:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ренн» за 25 млн евро купил лучшего ассистента «Лорьяна» прошлого сезона
Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
08.07.2023 13:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.