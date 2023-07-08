В «ПСЖ» считают, что уход Бензема из «Реала» повлиял на решение Мбаппе не продлевать контракт

Уход нападающего Карима Бензема из мадридского «Реала» мог оказать влияние на решение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Marca.

Как информирует источник, именно такого мнения придерживается руководство парижского клуба.

Не задолго до решения не продлевать контракт с парижанами все шло удачно для «ПСЖ», однако после трансфера Бензема в Саудовскую Аравию ситуация изменилась.

В прошлом сезоне француз оформил 41 забитый мяч в 43 встречах за свой клуб. Кроме того, он стал серебряным призёром чемпионата мира — 2022 в Катаре. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира.