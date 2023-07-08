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В «ПСЖ» считают, что уход Бензема из «Реала» повлиял на решение Мбаппе не продлевать контракт

Мбаппе отказался от продления соглашения после предстоящего сезона.
08 июля 2023 16:21
автор: Александр Кожевников

Уход нападающего Карима Бензема из мадридского «Реала» мог оказать влияние на решение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Marca.

Как информирует источник, именно такого мнения придерживается руководство парижского клуба.

Не задолго до решения не продлевать контракт с парижанами все шло удачно для «ПСЖ», однако после трансфера Бензема в Саудовскую Аравию ситуация изменилась.

В прошлом сезоне француз оформил 41 забитый мяч в 43 встречах за свой клуб. Кроме того, он стал серебряным призёром чемпионата мира — 2022 в Катаре. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира.

источник: Marca
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