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В «Динамо» рассказали о трансферных целях команды

Ранее «Динамо» обыграло ЦСКА на «Братском кубке».
08 июля 2023 16:39
автор: Александр Кожевников

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о задачах столичного клуба на летнее трансферное окно.

«У нас ведется трансферная работа. В первую очередь стоит задача по поиску клубов для того, чтобы наши молодые футболисты получали игровую практику в аренде. Это основная задача. Трансферное окно открыто до первых чисел сентября, поэтому будем смотреть», - приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Ранее футболисты «Динамо» одержали победу над ЦСКА со счетом 3:0 в матче «Братского кубка». Игра прошла в формате три тайма по 30 минут. С учетом челленджей встреча завершилась со счетом 5:0.

источник: «Спорт-Экспресс»
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