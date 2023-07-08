Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа покинул клуб после 12 лет выступлений

Испанский вратарь Давид де Хеа разместил в социальных сетях публикацию, в которой попрощался с «Манчестер Юнайтед». Голкипер покидает состав манкунианцев в связи с тем, что его контракт, истекший в конце июня, не был продлен.

«Это мое прощальное обращение ко всем болельщикам «Манчестер Юнайтед». Хотел бы выразить свою огромную благодарность и признательность за любовь последние 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, был капитаном, чтобы представлять самый большой клуб в мире — это честь, которая достается лишь нескольким удачливым футболистам», - говорится в сообщении.

По словам вратаря, период выступления за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года был незабываемым и успешным.

В составе «Манчестер Юнайтед» де Хеа стал чемпионом английской премьер-лиги, обладателем Кубка Англии, двукртаным обладетелем Кубка английской футбольной лиги и трехкратным обладателем Суперкубка Англии. В сезоне-2016/17 «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы.



