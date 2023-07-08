ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа покинул клуб после 12 лет выступлений

Голкипер попрощался с командой в соцсетях.
08 июля 2023 17:03
автор: Александр Евграфов

Испанский вратарь Давид де Хеа разместил в социальных сетях публикацию, в которой попрощался с «Манчестер Юнайтед». Голкипер покидает состав манкунианцев в связи с тем, что его контракт, истекший в конце июня, не был продлен.

«Это мое прощальное обращение ко всем болельщикам «Манчестер Юнайтед». Хотел бы выразить свою огромную благодарность и признательность за любовь последние 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, был капитаном, чтобы представлять самый большой клуб в мире — это честь, которая достается лишь нескольким удачливым футболистам», - говорится в сообщении.

По словам вратаря, период выступления за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года был незабываемым и успешным.

В составе «Манчестер Юнайтед» де Хеа стал чемпионом английской премьер-лиги, обладателем Кубка Англии, двукртаным обладетелем Кубка английской футбольной лиги и трехкратным обладателем Суперкубка Англии. В сезоне-2016/17 «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы.

источник: «Советский спорт»
В «Динамо» рассказали о трансферных целях команды
Ранее «Динамо» обыграло ЦСКА на «Братском кубке».
08.07.2023 16:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «ПСЖ» считают, что уход Бензема из «Реала» повлиял на решение Мбаппе не продлевать контракт
Мбаппе отказался от продления соглашения после предстоящего сезона.
08.07.2023 16:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Динамо» опровергли переход Шиманьски в «Фенербахче»
Поляком интересуются несколько команд.
08.07.2023 15:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Манчестер Юнайтед» готов продать четырёх ключевых игроков команды
Уход игроком может произойти в летнее трансферное окно.
08.07.2023 15:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Динамо» разгромило ЦСКА в первом матче Братского кубка
«Динамо» разгромило ЦСКА в первом матче Братского кубка
Уверенная победа бело-голубых.
08.07.2023 15:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Василий Уткин поделился мнением о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»
Мнение популярного журналиста.
08.07.2023 15:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Ювентус» составит конкуренцию двум клубам в подписании Ромелу Лукаку
«Ювентус» составит конкуренцию двум клубам в подписании Ромелу Лукаку
На данный момент контракт игрока принадлежит «Челси».
08.07.2023 15:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мбаппе заявил, что считает себя главным претендентом на «Золотой мяч»
Всё дело в новых критериях.
08.07.2023 15:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Червиченко высказался о переходе полузащитника ЦСКА Медины в «Спартак»
Мнение экс-главы «Спартака».
08.07.2023 15:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.