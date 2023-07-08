Сейду Думбия исключил возвращение в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос, планирует ли возобновить карьеру.

«Нет, сожалений, что раньше закончил играть, нет. У меня 18-летняя футбольная карьера. Но я пока еще ни о чем не говорю. Я взял некоторую паузу.

Готов ли рассмотреть предложение из России? Я об этом подумаю, если это будет.

Думбия ждет предложений из РПЛ? Нет, таких анонсов делать не надо», - приводит слова Думбии «Спорт-Экспресс»,

Думбия выступал в составе ЦСКА в начале 10-х годов. Всего за клуб он провёл 150 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 36 результативных передач.