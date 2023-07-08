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Карапузов заявил, что игроки «Динамо» находятся в отличной форме

Бело-голубые обыграли ЦСКА в Братском кубке.
08 июля 2023 18:00
автор: Александр Кожевников

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче Братского кубка.

«Отличная идея с созданием Братского кубка. Сыграли при болельщиках, это очень важно. Скучали по такой атмосфере, давно этого не было. Надеюсь, завтра придут наши болельщики и поддержат нас. Хорошая идея — сыграть товарищескую игру не только на базе, но и при болельщиках, чтобы и мы, и они получили эмоции.

Сегодняшний матч показал, что мы в отличной форме. Когда ЦСКА со временем подсел, мы провели столько атак и подходов», - приводит слова Карапузова Sport24.

Ранее футболисты «Динамо» одержали победу над ЦСКА со счетом 3:0 в матче «Братского кубка». Игра прошла в формате три тайма по 30 минут. С учетом челленджей встреча завершилась со счетом 5:0.

источник: Sport24.ru
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