Стали известны стартовые составы сборных Англии и Испании на финал молодежного чемпионата Европы

Сборные Англии и Испании опубликовали стартовые составы команд на финальный матч чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года), который пройдет на стадионе «Батуми Арена» в Грузии.

Сборная Англии: Траффорд, Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Ааронс, Смит-Роу, Джонс, Гиббс-Уайт, Гомес, Палмер, Гордон.

Сборная Испании: Тенас, Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда, Бланко, Баена, Сансет, Родри, Гомес, Руис.

Английские футболисты в полуфинале победили команду Израиля со счетом 3:0, а «Фурия Роха» разгромила команду Украины – 5:1.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.