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Стали известны стартовые составы сборных Англии и Испании на финал молодежного чемпионата Европы

Национальные команды разыграют главный европейский трофей в Батуми.
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Испании на финал молодежного чемпионата Европы
08 июля 2023 18:09
автор: Александр Евграфов
автор фото: УЕФА

Сборные Англии и Испании опубликовали стартовые составы команд на финальный матч чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года), который пройдет на стадионе «Батуми Арена» в Грузии.

Сборная Англии: Траффорд, Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Ааронс, Смит-Роу, Джонс, Гиббс-Уайт, Гомес, Палмер, Гордон.

Сборная Испании: Тенас, Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда, Бланко, Баена, Сансет, Родри, Гомес, Руис.

Английские футболисты в полуфинале победили команду Израиля со счетом 3:0, а «Фурия Роха» разгромила команду Украины – 5:1.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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