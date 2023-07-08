Думбия назвал своего лучшего партнера в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия назвал Вагнера Лава лучшим партнером за время своего выступления за московский клуб.

«Я дружил с Березуцкими и Дзагоевым. Хорошо взаимодействовал на поле практически со всеми. Было весело. На поле мы находили взаимопонимание без каких-либо лишних слов. Лучшим партнёром можно считать Вагнера, потому что он нереальный спортсмен и футболист», — цитирует Думбию «Чемпионат».

Ивуарийский нападающий играл в России с 2010 по 2014 год, перейдя в ЦСКА из швейцарского «Янг Бойз», а также в 2015 году.

Вагнер Лав провел в чемпионате России 169 матчей, забив в них 85 голов и сделал 38 результативных передач. Бразильцу принадлежал рекорд РПЛ по количеству забитых мячей среди легионеров, который в мае 2023 года был побит достижением форварда «Спартака» Квинси Промеса.