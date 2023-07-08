«Балтика» арендовала защитника сборной Боливии

Защитник сборной Боливии Роберто Фернандес проведет предстоящий сезон в составе калининградской «Балтики», сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

23-летний игрок перешел в «Балтику» на правах аренды сроком на один сезон с приоритетным правом выкупа, поскольку его контракт с «Боливаром» действует до конца сезона 2024 года

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Добавим, что Фернандес играет за «Боливар» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 он в составе «академии» принял участие в 20 матчей и отличился семью результативными действиями. Также он является игроком сборной Боливии, за которую провел 25 встреч и забил один гол.