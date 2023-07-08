В «Динамо» рассказали об интересе к Захаряну от других клубов

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об интересе клубов к полузащитнику Арсену Захаряну.
«Есть много интереса, как обычно, по поводу Арсена. Но он на сегодняшний день игрок «Динамо», так же как и все остальные футболисты, в поте лица работает на тренировках», — приводит слова Гафина ТАСС.
Напомним, в предыдущем сезоне Захарян провёл в РПЛ 27 матчей и забил четыре гола.
Отметим, что действующее соглашение 20-летнего футболиста с »Динамо» истечёт по окончании следующего чемпионата России.
источник: ТАСС