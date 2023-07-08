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В «Динамо» рассказали об интересе к Захаряну от других клубов

В прошлом году Арсен был близок к переходу в «Челси».
08 июля 2023 18:36
автор: Александр Кожевников

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об интересе клубов к полузащитнику Арсену Захаряну.

«Есть много интереса, как обычно, по поводу Арсена. Но он на сегодняшний день игрок «Динамо», так же как и все остальные футболисты, в поте лица работает на тренировках», — приводит слова Гафина ТАСС.

Напомним, в предыдущем сезоне Захарян провёл в РПЛ 27 матчей и забил четыре гола.

Отметим, что действующее соглашение 20-летнего футболиста с »Динамо» истечёт по окончании следующего чемпионата России.

источник: ТАСС
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