В «Динамо» рассказали об интересе к Захаряну от других клубов

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об интересе клубов к полузащитнику Арсену Захаряну.

«Есть много интереса, как обычно, по поводу Арсена. Но он на сегодняшний день игрок «Динамо», так же как и все остальные футболисты, в поте лица работает на тренировках», — приводит слова Гафина ТАСС.

Напомним, в предыдущем сезоне Захарян провёл в РПЛ 27 матчей и забил четыре гола.

Отметим, что действующее соглашение 20-летнего футболиста с »Динамо» истечёт по окончании следующего чемпионата России.