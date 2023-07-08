«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью в первом товарищеском матче за день

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» в первом товарищеском матче в рамках предсезонных сборов.

Первая из двух встреч назначенных на субботу в Тарасовке завершилась со счетом 1:1. Игра состояла из двух таймов по 35 минут.

В составе «Спартака» голом на 15-й минуте отметился нападающий Павел Мелешин, минутой спустя счет сравнял венесуэльский форвард тольяттинцев Андрес Понсе.

Клуб из Тольятти выступает в Первой лиге, москвичи — в РПЛ. В минувшем сезоне в полуфинале Пути регионов Кубка «Акрон» победил «Спартак» со счетом 2:1.