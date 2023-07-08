«Акрон» победил «Спартак» во втором товарищеском матче за день

Футболисты московского «Спартака» проиграли «Акрону» во втором товарищеском матче. Встреча в Тарасовке завершилась со счетом 2:0 в пользу тольяттинцев.

В составе победителей отличились Руслан Апеков (2-я минута) и Александр Попов (56-я минута). Встреча состояла из двух таймов по 35 минут.

Первый товарищеский матч между этими командами, состоявшийся в субботу, завершился вничью (1:1).

В матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» примет «Оренбург», а «Акрон» в первом туре Первой лиги-2023/2024 сыграет с КАМАЗом.

В минувшем сезоне в полуфинале Пути регионов Кубка «Акрон» победил «Спартак» со счетом 2:1.