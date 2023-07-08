Бывший тренер «Локомотива» возглавил саудовский «Аль-Фатех»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Славен Билич возглавил «Аль-Фатех», сообщает официальный сайт саудовской команды.

Он сменил на этом посту грека Йоргоса Дониса. Ранее 54-летний специалист работал в «Локомотиве» в сезоне-2012/13, откуда был уволен по окончании сезона, в котором железнодорожники заняли 9-е место.

Билич также тренировал сборную Хорватии, а пять лет назад работал с «Аль-Иттихадом», откуда был уволен после пяти месяцев работы. Последним клубом хорвата был английский «Уотфорд», который он покинул в марте.

В минувшем сезоне «Аль-Фатех» занял шестое место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от победившего «Аль-Иттихада» на 29 очков.