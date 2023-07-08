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Сборная Англии победила Испанию и в третий раз в истории выиграла молодежный чемпионат Европы

Судья показал в финале четыре красные карточки.
Сборная Англии победила Испанию и в третий раз в истории выиграла молодежный чемпионат Европы
08 июля 2023 21:06
автор: Александр Евграфов
автор фото: УЕФА

Футболисты сборной Англии победили сборную Испании и выиграли чемпионат Европы среди молодежных команд (до 21 года). Финальный матч, состоявшийся в Батуми (Грузия), завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.

Единственный гол в матче забил полузащитник Кертис Джонс на 45+4 минуте. В конце первого тайма на поле произошла потасовка с участием и тренерского персонала. Судья удалил с поля помощников тренеров обеих команд.

На 90+9 минуте Абель Руис не реализовал пенальти в ворота англичан. Матч обе команды завершали в неполных составах. Красные карточки на 90+10 минуте получили Антонио Бланко (Испания) и Морган Гиббс-Уайт (Англия).

Сборная Англии в третий раз в истории стала победительницей европейского первепнства среди молодежных команд. Англичане не пропустили на турнире ни одного мяча. Испанцы выигрывали турнир пять раз и в четвертый раз стали серебряными призерами.

Бронзовые медали чемпионата получили сборные Израиля и Украины. В полуфинале англичане победили команду Израиля со счетом 3:0, а «Фурия Роха» разгромила команду Украины 5:1.

источник: «Советский спорт»
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