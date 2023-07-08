Кевин Кураньи сообщил, что продолжает работу агентом Александра Кокорина

Бывший игрок сборной Германии и «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, что продолжает сотрудничать с Александром Кокориным в качестве агента.

«Продолжаю ли я сотрудничать с Кокориным в качестве агента? Да, конечно. Постараюсь помочь ему найти команду, если будет такая необходимость этим летом. Посмотрим, где Саша окажется в следующем сезоне — сейчас он должен вернуться в «Фиорентину», пройти с командой предсезонную подготовку. Потом уже будет понятно — останется Саша в «Фиорентине» или нет», — цитирует Кураньи «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. За команду из Лимасола он провёл 30 матчей, отметился 13 забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Он был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра. Его контракт с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.