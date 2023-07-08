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Защитник ЦСКА Агапов избежал тяжелой травмы

Футболист получил травму в матче с «Динамо».
08 июля 2023 21:46
автор: Александр Евграфов

Медицинское обследование защитника московского ЦСКА Ильи Агапова показало, что футболист тяжелой травмы, сообщает Telegram-канал армейцев.

Агапов получил травму в товарищеском матче против московского «Динамо» в субботу. При обследовании у футболиста диагностировали повреждение наружной боковой связки колена.

«Худшие опасения не оправдались, защитник избежал тяжелой травмы. Точные сроки лечения будут определены после оценки динамики стартовой терапии», - говорится в сообщении клуба.

В субботу ЦСКА разгромил «Динамо» со счетом 5:0.

источник: ПФК ЦСКА
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