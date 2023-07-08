Полузащитник сборной Южной Кореи Ли Кан Ин стал игроком «ПСЖ»

«ПСЖ» подписал контракт с полузащитником «Мальорки» Ли Кан Ином. Об этом сообщает официальный сайт парижан.

По информации источника, соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.

«Это радость — иметь возможность присоединиться к «Пари Сен-Жермен», это один из крупнейших клубов в мире, с одними из величайших игроков в мире. Я не могу дождаться, чтобы начать это новое приключение», — приводит слова Ли Кан Ина официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне спортсмен провел 39 матчей за «Мальорку», в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

За сборную Южной Кореи хавбек отыграл 14 встреч.