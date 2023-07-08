«Краснодар» сыграл вничью с «Черноморцем» в товарищеском матче

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с новороссийским «Черноморцем» в товарищеском матче, проходящем в рамках предсезонных сборов.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба (12-я минута) и Никита Кривцов (40), а у «Черноморца» дублем отметился Владислав Адаев (51, 52).

В матче первого тура Российской премьер-лиги 21 июля «Краснодар» встретится на выезде с московским «Динамо», а 17 июля «Черноморец» примет в первом туре Первой лиги владикавказскую «Аланию».