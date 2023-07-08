ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Црвена Звезда» разгромила «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер

Позже участники турнира сыграют с турецким «Фенербахче».
08 июля 2023 22:16
автор: Александр Евграфов

Белградская «Црвена Звезда» разгромила бакинский «Нефтчи» во втором матче Кубка PARI Премьер. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0 в пользу сербской команды.

В составе победителей отличились Мирко Иванич (9-я минута), Стефан Митрович (17), Осман Букари (45) и Йован Шливич (80).

Ранее футболисты сербского клуба победили «Зенит» со счетом 2:1. «Зенит» победил «Нефтчи» - 3:1. Теперь всем трем командам остается сыграть с турецким «Фенербахче»: чемпионы России проведут свой матч 9 июля, белградцы — 12 июля, бакинцы — 15 июля.

источник: «Советский спорт»
Роман Широков: «Краснодар» позиционирует себя как бедного и несчастного с периферии
Минувший сезон «быки» закончили на шестом месте в РПЛ.
08.07.2023 22:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Краснодар» сыграл вничью с «Черноморцем» в товарищеском матче
Команды забили на двоих четыре гола.
08.07.2023 22:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полузащитник сборной Южной Кореи Ли Кан Ин стал игроком «ПСЖ»
Футболист перебрался в Париж из «Мальорки».
08.07.2023 22:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Защитник ЦСКА Агапов избежал тяжелой травмы
Футболист получил травму в матче с «Динамо».
08.07.2023 21:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кевин Кураньи сообщил, что продолжает работу агентом Александра Кокорина
россиянин в прошлом сезоне стал лучшим игроком чемпионата Кипра.
08.07.2023 21:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сборная Англии победила Испанию и в третий раз в истории выиграла молодежный чемпионат Европы
Сборная Англии победила Испанию и в третий раз в истории выиграла молодежный чемпионат Европы
Судья показал в финале четыре красные карточки.
08.07.2023 21:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
Семин назвал возможный матч с Катаром серьезным спаррингом для сборной России
Матч может состояться 12 сентября.
08.07.2023 20:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бывший тренер «Локомотива» возглавил саудовский «Аль-Фатех»
Предыдущим местом работы тренера был «Уотфорд».
08.07.2023 20:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сборная Англии обыгрывает Испанию после первого тайма в финале молодежного чемпионата Европы
Гол был забит в компенсированное время первого тайма.
08.07.2023 20:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.