«Црвена Звезда» разгромила «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер

Белградская «Црвена Звезда» разгромила бакинский «Нефтчи» во втором матче Кубка PARI Премьер. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0 в пользу сербской команды.

В составе победителей отличились Мирко Иванич (9-я минута), Стефан Митрович (17), Осман Букари (45) и Йован Шливич (80).

Ранее футболисты сербского клуба победили «Зенит» со счетом 2:1. «Зенит» победил «Нефтчи» - 3:1. Теперь всем трем командам остается сыграть с турецким «Фенербахче»: чемпионы России проведут свой матч 9 июля, белградцы — 12 июля, бакинцы — 15 июля.