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Роман Широков: «Краснодар» позиционирует себя как бедного и несчастного с периферии

Минувший сезон «быки» закончили на шестом месте в РПЛ.
08 июля 2023 22:31
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник сборной России, «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков высказался о перспективах «Краснодара» в новом сезоне.

«У «Краснодара» проблема с характером – они себя позиционируют как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают. Они сами в себя не верят изначально и это у «Краснодара» уже укоренилось. Поэтому любой переломный момент они проваливают. Так было всегда к сожалению для них. Если в «Краснодаре» станут по-другому себя ставить, тогда будет совсем другая история. Чего я им и желаю», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

«Краснодар» по итогам минувшего сезона занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

источник: «Советский спорт»
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