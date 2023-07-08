Гаджи Гаджиев оценил возможный переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал потенциальный переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Есть нормы и правила перехода. Медина их не нарушает. Понимаю, если бы Медина был воспитанником или поиграл за ЦСКА лет 10. Но он пришел в клуб состоявшимся футболистом. С отношениями между болельщиками он вряд ли знаком. Клятву верности никому не давал.

ЦСКА получит компенсацию за этот трансфер. Так что сделка хорошая для армейцев», - приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 26-летний парагваец станет игроком «Спартака».

Напомним, что в минувшем сезоне Медина провёл 33 матча во всех турнирах за ЦСКА, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.