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Гаджи Гаджиев оценил возможный переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»

По слухам, Хесус переберется в стан красно-белых.
08 июля 2023 22:46
автор: Александр Кожевников

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал потенциальный переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Есть нормы и правила перехода. Медина их не нарушает. Понимаю, если бы Медина был воспитанником или поиграл за ЦСКА лет 10. Но он пришел в клуб состоявшимся футболистом. С отношениями между болельщиками он вряд ли знаком. Клятву верности никому не давал.

ЦСКА получит компенсацию за этот трансфер. Так что сделка хорошая для армейцев», - приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 26-летний парагваец станет игроком «Спартака».

Напомним, что в минувшем сезоне Медина провёл 33 матча во всех турнирах за ЦСКА, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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