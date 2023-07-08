Пауло Дибала не заинтересован в трансфере в «Челси»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала выразил желание продолжить свою карьеру в римском клубе. Об этом сообщает ITA Sport Press.

По информации источника, 29-летнего аргентинца получил предложение от «Челси», однако сам футболист не горит желанием покидать стан «волков».

Отмечается, что руководство итальянской команды готово продлить трудовое сотрудничество с форвардом, повысив ему зарплату до 6 млн евро, и исключить из соглашения опцию, позволяющую любому иностранному клубу выкупить трансфер игрока за 12 млн евро.

Напомним, что Дибала выступает за «Рому» с июля прошлого года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 38 матчах, забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.