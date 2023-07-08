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ЦСКА хочет подписать защитника «Крыльев Советов» Бейла

Нидерландский игрок выступает в России с лета 2021 года.
ЦСКА хочет подписать защитника «Крыльев Советов» Бейла
08 июля 2023 22:59
автор: Сергей Иванов
автор фото: РИА Новости

Фланговый защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл входит в сферу интересов ЦСКА.

Согласно данным портала «Метарейтинг», руководство армейского клуба уже провело переговоры с представителями 27-летнего футболиста. Отмечается, что в субботу, 8 июля, нидерландский игрок находился в Москве.

Напомним, что Бейл пополнил состав «Крылья Советов» в августе 2021 года. Всего за самарцев он провел 61 матч, забил три гола и отдал четыре результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 млн евро.

источник: «Метарейтинг»
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Футболист из Нидерландов пополнил состав самарцев в августе 2021 года.
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