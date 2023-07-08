ЦСКА хочет подписать защитника «Крыльев Советов» Бейла

Фланговый защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл входит в сферу интересов ЦСКА.

Согласно данным портала «Метарейтинг», руководство армейского клуба уже провело переговоры с представителями 27-летнего футболиста. Отмечается, что в субботу, 8 июля, нидерландский игрок находился в Москве.

Напомним, что Бейл пополнил состав «Крылья Советов» в августе 2021 года. Всего за самарцев он провел 61 матч, забил три гола и отдал четыре результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 млн евро.