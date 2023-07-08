Бывший игрок «Ростова» заявил, что Артем Дзюба не является топовым нападающим

Атакующий полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артеме Дзюбе.

Напомним, что в прошедшем сезоне российский футболист забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 13 матчах за железнодорожников.

– Дзюба сейчас топовый нападающий? Сейчас нет. Просто хороший, но не топовый. Какой мой любимый игрок в России? Данни. Он отличный парень, хороший игрок. У него высокий профессионализм, – приводит слова габонского футболиста Sport24.ru.

Ранее в своей карьере Канга выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год. Всего на счету игрока 82 проведенных матче за донской клуб, в которых он отличился восемью забитыми мячами и 14 ассистами.