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Бенту может стать главным тренером сборной ОАЭ

Ранее специалист работал с национальной командой Южной Кореи.
08 июля 2023 23:16
автор: Александр Евграфов

Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту станет тренером национальной командой Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным источника, стороны достигли соглашения по всем условиям сделки. Соглашение с португальским специалистом рассчитано на три года. Бенту должен будет готовить команду к чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексики.

Предполагается, что официальное объявление о назначении будет сделано в воскресенье. Бенту начал тренерскую карьеру в «Спортинге», затем работал со сборной Португалии, клубами «Крузейро», «Олимпиакос».

источник: «Советский спорт»
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