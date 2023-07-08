Бенту может стать главным тренером сборной ОАЭ

Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту станет тренером национальной командой Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным источника, стороны достигли соглашения по всем условиям сделки. Соглашение с португальским специалистом рассчитано на три года. Бенту должен будет готовить команду к чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексики.

Предполагается, что официальное объявление о назначении будет сделано в воскресенье. Бенту начал тренерскую карьеру в «Спортинге», затем работал со сборной Португалии, клубами «Крузейро», «Олимпиакос».