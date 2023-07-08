Объявлено имя лучшего игрока молодежного чемпионата Европы-2023

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что лучшим футболистом чемпионата Европы 2023 года среди молодежных команд стал форвард сборной Англии Энтони Гордон.

Отметим, что 22-летний игрок, выступающий в составе «Ньюкасла», принял участие в шести матчах национальной команды на турнире, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

В финале соревнований сборная Англии одержала минимальную победу над Испанией – 1:0. Автором единственного гола в прошедшей встрече стал хавбек «Ливерпуль» Кертис Джонс. Игра состоялась в субботу, 8 июля, в Батуми.