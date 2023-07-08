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«Челси» приобрел 17-летнего защитника «Эвертона»

В прошлом сезоне футболист играл в молодежном составе «Эвертона».
08 июля 2023 23:28
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Челси» подписал контракт с 17-летним защитником «Эвертона» Ишемом Сэмюэлс-Смитом, сообщает пресс-служба «синих».

«Для меня это было шоком, потому что все произошло быстро, но я очень рад быть здесь. Играть в такой большом клубе будет хорошим опытом. Это - новый вызов, здесь лучшие игроки, мне придется быстро адаптироваться», - заявил игрок.

Журналист Фабрицио Романо отмечает, что сумма трансфера составила 4 миллиона фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Сэмюэлс-Смит провел 15 матчей за команду «Эвертона» до 21 года.

источник: ФК «Челси»
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