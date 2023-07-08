Гендиректор «Севастополя» прокомментировал перспективы участия крымских клубов в Кубке России

Генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалов заявил, что у него нет информации о перспективах участия крымских команд в Кубке России.

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» не смогут сыграть в турнирах под эгидой РФС. Кубок России входит в число таких турниров.

«Вообще нет информации. Я ничего не могу сказать. Это как? Медийные клубы играют, а мы не будем играть? Для меня это странно», - цитирует Чалова «РБ-Спорт».

Ранее «Севастополь» и «Рубин» прошли лицензирование для участия во Второй лиге ФНЛ.