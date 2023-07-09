Мбаппе заявил, что игра в «ПСЖ» не способствует признанию таланта

Капитан «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе считает, что игра в «ПСЖ» не помогает признанию его таланта.

«Публика принижает мои выступления? Да, но в то же время я их не виню. Я много забивал в течение многих лет. И это становится нормой. Я никогда не жаловался, что мои выступления обыденны. И наверное игра в «ПСЖ» не очень помогает признанию. Я забил больше 40 голов, можно добиться большего, но я не волшебник», - цитирует Мбаппе France Football.

По словам футболиста, он не знает, что еще надо для победы в Лиге чемпионов и переадресовал вопрос к руководству команды, отметив, что турнир стал своеобразным стеклянным потолком, выше которого подняться команда не может.

По данным RMC Sport, интервью вызвало негативную реакцию как одноклубников, так и руководства действующих чемпионов Франции.