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Чемпион мира Каннаваро высказался об игре Хвичи Кварацхелии

Грузин с первой попытки стал лучшим игроком Серии А.
Чемпион мира Каннаваро высказался об игре Хвичи Кварацхелии
09 июля 2023 08:50
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро прокомментировал успехи грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в сезоне-2022/23.

«Ему есть куда расти, он умен. Первую половину прошлого чемпионата он провел исключительно хорошо, потом было сложнее, потому что соперники смекнули, что к чему, и начали опекать его», - приводит слова Каннаваро ITASportPress.

Напомним, по итогам сезона футболист был признан лучшим игроком в Серии А.

Кварацхелия, перешедший в «Наполи» из казанского «Рубина» транзитом через Грузию в начале минувшего сезона, провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач.

Неаполитанская команда впервые за 33 года выиграла национальное первенство.

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