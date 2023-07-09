Чемпион мира Каннаваро высказался об игре Хвичи Кварацхелии

Чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро прокомментировал успехи грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в сезоне-2022/23.

«Ему есть куда расти, он умен. Первую половину прошлого чемпионата он провел исключительно хорошо, потом было сложнее, потому что соперники смекнули, что к чему, и начали опекать его», - приводит слова Каннаваро ITASportPress.

Напомним, по итогам сезона футболист был признан лучшим игроком в Серии А.

Кварацхелия, перешедший в «Наполи» из казанского «Рубина» транзитом через Грузию в начале минувшего сезона, провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач.

Неаполитанская команда впервые за 33 года выиграла национальное первенство.