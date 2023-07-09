Мбаппе не перейдёт в «Реал», в клубе устали ждать игрока

Французский нападающий Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ» и не перейдёт в мадридский «Реал».

Такой информацией поделилась со своими читателями Marca со ссылкой на свои источники. Как сообщает издание, «сливочные» передумали платить за форварда космические деньги. К тому же в «Реале» уверены, что игрок продлит своё соглашение с «ПСЖ».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Мбаппе и «Реал» уже достигли всех договорённостей, и в ближайшее время футболист станет игроком испанского клуба. Сумма трансфера варьировалась от 200 до 250 миллионов евро, при этом француз выбивал себе рекордный личный контракт.

В сезоне-2022/23 Килиан провёл 43 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 41 мяч. В составе сборной Франции он стал серебряным призёром ЧМ-2022.