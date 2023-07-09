Варела покинул «Динамо» в связи истечением срока контракта

В московском «Динамо» сообщили об уходе уругвайского защитника Гильермо Варелы.

«Гильермо Варела покинул «Динамо» по окончании контракта», — приводит ТАСС слова члена совета директоров бело-голубых Дмитрия Гафина.

Напомним, с июля прошлого года футболист выступал за бразильский «Фламенго» на правах аренды. При этом бразильский клуб сообщил о заключении договора с игроком ещё в январе, однако в России не признали этот контракт законным.

С 2020 года Варела провёл 49 матчей в составе бело-голубых, в которых не забил ни одного мяча.