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Варела покинул «Динамо» в связи истечением срока контракта

Последний год уругваец провёл в аренде.
09 июля 2023 11:37
автор: Александр Шульгин

В московском «Динамо» сообщили об уходе уругвайского защитника Гильермо Варелы.

«Гильермо Варела покинул «Динамо» по окончании контракта», — приводит ТАСС слова члена совета директоров бело-голубых Дмитрия Гафина.

Напомним, с июля прошлого года футболист выступал за бразильский «Фламенго» на правах аренды. При этом бразильский клуб сообщил о заключении договора с игроком ещё в январе, однако в России не признали этот контракт законным.

С 2020 года Варела провёл 49 матчей в составе бело-голубых, в которых не забил ни одного мяча.

источник: ТАСС
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