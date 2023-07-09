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Американский футболист похвалил Россию: это отличная страна!

Игрок лестно отозвался о стране.
09 июля 2023 11:56
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф ответил на вопрос «СЭ» о реакции перед возможной поездкой в Россию на товарищеский турнир, Кубок PARI Премьер.

«Это футбол. Когда ты приезжаешь выполнять свою работу, ты ничего такого не ощущаешь. Петербург — отличный город, а Россия — это отличная страна! Приятно познакомиться со всем. Когда я впервые узнал, что мне нужно ехать, у меня даже не возникло никаких вопросов», — сказал Сайеф «СЭ».

В Кубке PARI Премьер, который проходит в Санкт-Петербурге, участвуют «Зенит», «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Фенербахче». В первых двух матчах российский клуб обыграл соперника из Азербайджана (3:1), но уступил «Црвене Звезде» (1:2), которая возглавляет таблицу межсезонного турнира.

источник: «Спорт-Экспресс»
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