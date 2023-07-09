«Спартак» ведёт борьбу с «Лионом» и «Ниццей» за игрока сборной Нигерии

Полузащитник «Нанта» Мойзес Симон решил покинуть команду. Об этом пишет Own Goal Nigeria.

По данным источника, футболист получил несколько предложений: так, среди претендентов числятся московский «Спартак», «Лион» и «Ницца».

Игрок не спешит с выбором новой команды, однако он уже заявил боссам «Нанта», что точно уйдёт этим летом.

Симону 27 лет. В прошлом сезоне чемпионата Франции вингер провёл 34 матча, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Также на его счету 122 матча за национальную команду и 22 гола.