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Франко Камоцци назвал лучших нападающих чемпионата России

Оба футболиста выступают за московские клубы.
09 июля 2023 13:15
автор: Сергей Иванов

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, являются лучшими форвардами РПЛ в данный момент.

– Кого считаю лучшим нападающем в РПЛ сейчас? Всё очень просто: Артём Дзюба и Саша Соболев. Они лучшие на своей позиции», – приводит слова Камоцци «РБ-Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/23 34-летний Артём Дзюба принял участие в 13 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забив восемь голов и отдав пять результативных передач.

Что касается Александра Соболева, то 26-летний футболист отметился 15 забитыми мячами и девятью ассистами в 32 проведённых встречах в составе «Спартака».

источник: «РБ-Спорт»
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