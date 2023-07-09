Франко Камоцци назвал лучших нападающих чемпионата России

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, являются лучшими форвардами РПЛ в данный момент.

– Кого считаю лучшим нападающем в РПЛ сейчас? Всё очень просто: Артём Дзюба и Саша Соболев. Они лучшие на своей позиции», – приводит слова Камоцци «РБ-Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/23 34-летний Артём Дзюба принял участие в 13 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забив восемь голов и отдав пять результативных передач.

Что касается Александра Соболева, то 26-летний футболист отметился 15 забитыми мячами и девятью ассистами в 32 проведённых встречах в составе «Спартака».